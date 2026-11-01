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Σημαντικές βροχοπτώσεις και καταιγίδες εκδηλώθηκαν σήμερα, Κυριακή 1η Νοεμβρίου, κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr.

Ειδικότερα, έως τις 17:40 το μεγαλύτερο ύψος αθροιστικού υετού καταγράφηκε στον Λιμένα Θάσου (144 χιλιοστά), ενώ περισσότερα από 125 χιλιοστά στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρους.

Ο παραπάνω χάρτης δείχνει την κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr .

ΕΜΥ: Ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι έως τη Δευτέρα

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε νέο έκτακτο επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης, προειδοποιώντας για φαινόμενα που τοπικά θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και αυξημένο όγκο νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με αυτό, άστατος καιρός προβλέπεται για σήμερα Κυριακή (1-11-2026) και τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα (02-11-2026) κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Κυριακή (01-11-2026)

α. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία έως αργά τη νύχτα.

β. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως αργά τη νύχτα.

γ. Στα Δωδεκάνησα.

Αύριο Δευτέρα (02-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου, από τις μεσημβρινές ώρες.

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια, από το απόγευμα.

γ. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως αργά τη νύχτα.