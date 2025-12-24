Σε μια ζεστή και συγκινητική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο Περάματος, προσφέρθηκαν από την Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών και τον Πρόεδρο της Cpt. Dr. Γιώργο Βάλλη, χριστουγεννιάτικα δώρα σε περισσότερα από 150 παιδιά, σκορπίζοντας χαμόγελα, αισιοδοξία και εορταστική διάθεση.

Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πολυετούς και σταθερής συνεργασίας με το Κέντρο Πολιτισμού «Αργώ» και την Πρόεδρο του κα. Ειρήνη Βέγκου, η οποία μετρά πλέον τρία χρόνια ουσιαστικής προσφοράς και κοινών πρωτοβουλιών με επίκεντρο το παιδί, τον πολιτισμό και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τα παιδιά έλαβαν δώρα ενόψει των εορτών, καθώς και το βιβλίο «Ο Πρωτέας γνωρίζει το Λιμενικό Σώμα» της συγγραφέως Ελένης Δ. Μουρκογιάννη, ενισχύοντας τη φιλαναγνωσία και την επαφή με τον κόσμο του βιβλίου από νεαρή ηλικία.

Η Πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού «Αργώ», κα Ρένα Βέγκου, βρέθηκε δίπλα στα παιδιά, συμμετέχοντας ενεργά στη δράση και υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέπειας και της συνέχειας τέτοιων πρωτοβουλιών. Όπως τόνισε, η «Αργώ» παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη στήριξη της νέας γενιάς, με δράσεις που έχουν διάρκεια και ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, θέτοντας ήδη τις βάσεις για νέες πρωτοβουλίες τα επόμενα χρόνια.

Ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ Γιώργος Βάλλης, ο οποίος με τη στάση και την παρουσία του ανέδειξε το πραγματικό νόημα της προσφοράς, στάθηκε δίπλα στα παιδιά με φυσικότητα, ζεστασιά και ειλικρίνεια, αποδεικνύοντας ότι η στήριξη της νέας γενιάς δεν αποτελεί επικοινωνιακή επιλογή, αλλά προσωπική του δέσμευση.

Τα χαμόγελα, η χαρά και ο ενθουσιασμός των παιδιών αποτέλεσαν την πιο καθαρή επιβεβαίωση της σχέσης εμπιστοσύνης που χτίζεται όταν η παρουσία συνοδεύεται από πράξεις. Με πράξεις που έχουν περιεχόμενο και διάρκεια, υπενθύμισε ότι η αληθινή κοινωνική προσφορά δεν χρειάζεται μεγάλα λόγια, αλλά σταθερή παρουσία και καθαρή πρόθεση.

Η άριστη συνεργασία μεταξύ των φορέων και το πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί, αποτελούν εγγύηση για τη συνέχιση αντίστοιχων δράσεων, που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και δίνουν πραγματικό νόημα στις ημέρες των εορτών.

Η παρουσία, η συμμετοχή και –κυρίως– τα χαμόγελα των παιδιών επιβεβαίωσαν ότι τέτοιες ενέργειες δεν αποτελούν απλώς εκδηλώσεις, αλλά πράξεις ουσιαστικής προσφοράς και αγάπης προς την τοπική κοινωνία.