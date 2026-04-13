Καβγάς που οδήγησε σε τραυματισμό 27χρονου με κατσαβίδι σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα.

Κατά τις 23:15 στη Λεωφόρο Θηβών, στο ύψος της Πρωτεσιλάου στο Ίλιον υπήρξε άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο οδηγών. Ειδικότερα, ένας 30χρονος και ένας 27χρονος οδηγός, στου οποίου το όχημα επέβαιναν δύο 20χρονοι και ένας ακόμη 30χρονος για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο ξεκίνησαν να τσακώνονται.

Το επεισόδιο συνεχίστηκε εν κινήσει και στην Παναγή Τσαλδάρη, στο ύψος του Άγιου Αντωνίου. Φτάνοντας στο Περιστέρι ο 30χρονος κατέβηκε από το αυτοκίνητό του και τραυμάτισε ελαφρά με κατσαβίδι τον 27χρονο στο χέρι.

Άμεσα κλήθηκαν οι Αρχές στο σημείο και συνέλαβαν τους πέντε άνδρες, ενώ το κατσαβίδι βρέθηκε κάτω από το πατάκι του οχήματος του 30χρονου. Την υπόθεση έχει το ΑΤ Ίλιον. Κατηγορίες κατά περίπτωση για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, απειλή και περί όπλων.