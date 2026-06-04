Ένα σοβαρό περιστατικό με τραυματισμό ανηλίκου σημειώθηκε στο Περιστέρι την Τρίτη 2 Ιουνίου.

Στην παιδική χαρά της περιοχής στην οδό Ναούσης ένα παιδί τραυματίστηκε στο κεφάλι, όταν έπεσε σε σωλήνες και μεταλλικά εξαρτήματα, τα οποία βρισκόντουσαν εντός του χώρου ακάλυπτα.

Η μητέρα του ανήλικου κατήγγειλε πως δεν υπάρχει καμία περίφραξη ή σήμανση και το ατύχημα ήταν θέμα χρόνου.

Δείτε εικόνες από το σημείο του τραυματισμού και το χτύπημα στο κεφάλι του ανήλικου:

Ο τραυματισμός του παιδιού δεν ήταν σοβαρός, αλλά προκαλεί έντονη ανησυχία στους γονείς της περιοχής το γεγονός ότι τόσο σκληρά και αιχμηρά εξαρτήματα παραμένουν εκτεθειμένα σε έναν χώρο που μικρά παιδιά πάνε για να παίξουν.

Δείτε βίντεο από την επικίνδυνη παιδική χαρά του Περιστερίου:

Το περιστατικό αυτό θέτει σοβαρά ερωτήματα για τη φροντίδα και τον έλεγχο των δημόσιων παιδικών χαρών, οι οποίες φαίνεται είναι επικίνδυνες για τους ανήλικους επισκέπτες.

Η ασφάλεια των παιδιών σε κοινόχρηστους χώρους δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Υπάρχει αδήριτη ανάγκη για επίβλεψη και συνεχή έλεγχο από τους αρμόδιους φορείς.