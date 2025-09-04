Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει η συμπεριφορά ενός άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με καταγγελίες, παρενόχλησε δύο νεαρές γυναίκες, την προηγούμενη Παρασκευή στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο άνδρας κυκλοφορούσε ξυπόλυτος και φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, για τις μετακινήσεις του.

Στην πρώτη περίπτωση, μία κοπέλα ανέφερε ότι ο άνδρας την ακολούθησε κατά μήκος της Λεωφόρου Θηβών, ενώ αυτή κατευθυνόταν σε κατάστημα αισθητικής.

Μάλιστα, μπήκε και ο ίδιος στο κατάστημα, με αποτέλεσμα ένας υπάλληλος να παρέμβει και να τον απομακρύνει.

Η κατάσταση έγινε ακόμα πιο ανησυχητική στην δεύτερη περίπτωση, όταν ο άνδρας ακολούθησε μία γυναίκα μέχρι τον χώρο εργασίας της.

Κατάφερε να εισέλθει στο κτίριο και να ανέβει στα γραφεία.

Αρχικά, η γυναίκα πίστεψε ότι επρόκειτο για συνάδελφο, όμως όταν συνειδητοποίησε την κατάσταση, μαζί με μία συνεργάτιδά της τον έδιωξαν.

Παρά την απομάκρυνση, ο άνδρας απομακρύνθηκε με χαμόγελο, ενώ σε μία στιγμή έστειλνε φιλάκια και κατέβαινε τα σκαλιά.

Η γυναίκα πρόλαβε να τον φωτογραφίσει από το παράθυρο.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του άνδρα και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.