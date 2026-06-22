Στη σύλληψη επτά ανηλίκων προχώρησαν το βράδυ της Κυριακής 21 Ιουνίου, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στο Περιστέρι, μετά από καταγγελία κατοίκων της περιοχής για επεισόδιο μεταξύ των ανηλίκων.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν γύρω στις 20:30 στη συμβολή των οδών Πτολεμαΐδας και Παγασών, όπου εντόπισαν την ομάδα των νεαρών σε μια πλατεία.

Σε σωματικό έλεγχο που τους έγινε, ένας από αυτούς είχε πάνω του μια σιδερογροθιά.

Παράλληλα, κρυμμένα κάτω από ένα κοντινό σταθμευμένο αυτοκίνητο, οι αρχές βρήκαν ένα κουζινομάχαιρο, έναν σουγιά, γάντια μηχανής και μια κροτίδα τροποποιημένη με καρφιά.

Οι ανήλικοι πέντε Έλληνες ηλικίας 14 έως 17 ετών και δύο αλβανικής καταγωγής 16 και 17 ετών, οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση για παράβαση του νόμου περί όπλων.