Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση του στρατιωτικού γιατρού στο Περιστέρι, ο οποίος φέρεται να είχε υποστεί επανειλημμένα προβλήματα υγείας έπειτα από την κατανάλωση τροφίμων και ποτών. Για την υπόθεση κατηγορείται η 41χρονη πρώην σύζυγός του, με τις έρευνες των Αρχών να επικεντρώνονται στις ουσίες που εντοπίστηκαν τόσο στο αυτοκίνητό της όσο και σε προϊόντα από το σπίτι του 41χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, κατά τη σύλληψη της γυναίκας και των γονιών της, οι οποίοι φέρεται να την περίμεναν μέσα σε αυτοκίνητο έξω από την κατοικία του γιατρού, εντοπίστηκαν δύο φιαλίδια. Το ένα εκτιμάται ότι περιέχει ατροπίνη, ενώ η σύσταση της ουσίας στο δεύτερο παραμένει άγνωστη. Και τα δύο έχουν αποσταλεί για εργαστηριακές εξετάσεις.

Τα ευρήματα στο αυτοκίνητο

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στο όχημα εντοπίστηκαν ένα φιαλίδιο που φέρεται να περιέχει 10 ml ατροπίνης και μία σύριγγα. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο η 41χρονη φέρεται να καταγράφεται να εισέρχεται στο σπίτι του πρώην συζύγου της και να προσθέτει ουσίες σε τρόφιμα.

Κατά την έρευνα στην κατοικία κατασχέθηκαν ένα βάζο με μέλι, δύο δοχεία με πιπέρι και μία συσκευασία βρώμης, στα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εντοπίστηκε σκόνη άγνωστης χημικής σύστασης.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης εξετάζεται επίσης ένα μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού χωρητικότητας 500 ml, για το οποίο υπήρχαν υποψίες ότι περιείχε ατροπίνη. Τα εργαστηριακά αποτελέσματα αναμένεται να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Είχε δηλητηριάσει και την πεθερά της

Μία ακόμη διάσταση της υπόθεσης αφορά τη μητέρα του στρατιωτικού γιατρού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε επισκεφθεί τον γιο της και φέρεται να κατανάλωσε μικρή ποσότητα νερού από μπουκάλι που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, είχε νοθευτεί με την επίμαχη ουσία.

Όπως αναφέρθηκε, μετά την κατανάλωση του νερού παρουσίασε συμπτώματα αντίστοιχα με εκείνα που φέρεται να είχε εμφανίσει και ο γιος της. Το περιστατικό εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν τα προβλήματα υγείας των δύο προσώπων.

Οι επανειλημμένες νοσηλείες του πρώην συζύγου

Ο 41χρονος φέρεται να είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί αρκετές φορές, καθώς παρουσίαζε προβλήματα υγείας μετά την κατανάλωση τροφίμων και ποτών. Ο φίλος του γιατρού υποστήριξε ότι οι θεράποντες ιατροί δεν είχαν καταφέρει αρχικά να εντοπίσουν την αιτία των συμπτωμάτων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα του είχε κληθεί να εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο τα προβλήματα να συνδέονται με ψυχολογική επιβάρυνση ή χρήση ουσιών.

Παράλληλα, η 41χρονη φέρεται να ρωτούσε συχνά τον πρώην σύζυγό της πώς αισθανόταν και να έδειχνε ενδιαφέρον για την κατάσταση της υγείας του.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων για τις ουσίες που κατασχέθηκαν, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα περιστατικά και να προσδιοριστεί ο ρόλος των εμπλεκομένων.