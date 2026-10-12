Μια 41χρονη γυναίκα συνελήφθη στο Περιστέρι, μετά από καταγγελία του εν διαστάσει συζύγου της, στρατιωτικού γιατρού, ότι του χορηγούσε ατροπίνη για να τον δηλητηριάσει.

Η γυναίκα, είχε αντικλείδι από την οικία του στρατιωτικού γιατρού και μπήκε στο σπίτι του, φορώντας χειρουργική μάσκα, σκούφο και γάντια. Στη συνέχεια, τοποθέτησε σε τρόφιμα και νερό την ουσία ατροπίνη.

Στο αυτοκίνητό της εντοπίστηκαν 10ml ατροπίνης, χειρουργική μάσκα, γάντια και σύριγγα. Εκτός από τη 41χρονη ιατρική επισκέπτρια, συνελήφθησαν ο 70χρονος πατέρας της αλλά και η 66χρονη μητέρα της.

Παράλληλα, ο καταγγέλλων έχει υποβληθεί σε τοξικολογικές εξετάσεις, με τα αποτελέσματα να αναμένονται.

Η στιγμή της σύλληψης έχει καταγραφεί και αποτυπώνεται σε βίντεο που δημοσιοποίησε το MEGA.

Η γυναίκα ακούγεται να φωνάζει «βοήθεια», την ώρα που οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ της περνούν χειροπέδες, μετά την καταγγελία του πρώην συζύγου της.

Ακολουθεί το βίντεο του MEGA:

Ο πρώην σύζυγος κατήγγειλε την 41χρονη ότι του έριξε ατροπίνη σε τροφή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, διαθέτει και βίντεο από κάμερα ασφαλείας.

Το χρονικό της απίστευτης υπόθεσης

Τα πρώτα ανεξήγητα συμπτώματα οργανικής αδιαθεσίας εκδηλώθηκαν στον γιατρό ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο, αμέσως μετά την κατανάλωση γευμάτων, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να υποψιαστεί τη μητέρα του παιδιού του.

Η καθοριστική τροπή σημειώθηκε πριν από δύο μήνες, σε εστιατόριο των βορείων προαστίων.

Καθώς ο γιατρός είχε εκ νέου ύποπτα συμπτώματα, ζήτησε να δει το καταγραφικό υλικό του καταστήματος, όπου αποτυπώθηκε η 41χρονη να προσθέτει κρυφά μια ουσία στο ποτήρι του.

Η παγίδα με τις κάμερες και η επ’ αυτοφώρω σύλληψη

Προκειμένου να εξασφαλίσει αδιάσειστα στοιχεία, ο γιατρός τοποθέτησε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στην κατοικία του. Το απόγευμα της Κυριακής (11/10), η 41χρονη —η οποία είχε προμηθευτεί αντικλείδι— μπήκε στο σπίτι και καταγράφηκε από τις κάμερες να ρίχνει άγνωστη ουσία σε τρόφιμα, μεταξύ των οποίων και σε ένα βάζο με μέλι.

Παρακολουθώντας τις κινήσεις της σε πραγματικό χρόνο, ο παθών ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία και μετέβη στο σημείο. Μετά από καταδίωξη, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. την ακινητοποίησαν στην περιοχή του Περιστερίου.

Τα ευρήματα στο όχημα και οι κατηγορίες

Σε κοντινή απόσταση συνελήφθησαν και οι γονείς της 41χρονης, οι οποίοι την περίμεναν μέσα σε αυτοκίνητο.

Κατά τον έλεγχο στο όχημα, οι Αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν:

– 10 ml ατροπίνης.

– Χειρουργικές μάσκες και γάντια.

– Ιατρική σύριγγα.

Η συλληφθείσα αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ οι γονείς της κατηγορούνται για συναυτουργία.

Οδηγήθηκε μάλιστα στο αυτόφωρο, αλλά πήρε αναβολή για τις 26/10 και αφέθηκε ελεύθερη, καθώς δεν υπάρχει ακόμα το χαρτί, που να πιστοποιεί ότι η ουσία που χορήγησε στον εν διαστάσει σύζυγό της ήταν ατροπίνη.

Ο παθών έχει υποβληθεί σε απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ τα κατασχεθέντα ευρήματα στάλθηκαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Είναι «άκρως επικίνδυνοι» είπε στο δικαστήριο η πλευρά του πρώην συζύγου, με την υπεράσπιση να ζητά αναβολή για να προσκομιστεί η έκθεση από την ανάλυση των φιαλιδίων.

Για «παρεξήγηση» έκαναν λόγο από την πλευρά τους οι κατηγορούμενοι, στους οποίους απαγορεύθηκε μέχρι τη δίκη να προσεγγίζουν το θύμα σε απόσταση 100 μετρων.

Τι είναι η ατροπίνη και ποιες οι παρενέργειές της

Η ατροπίνη αποτελεί φαρμακευτικό αλκαλοειδές που εξάγεται από φυτά όπως η μπελαντόνα (Atropa belladonna) και χρησιμοποιείται ευρέως στην ιατρική. Η δράση της βασίζεται στον αποκλεισμό των υποδοχέων της ακετυλοχολίνης στο νευρικό σύστημα.

Στις βασικές της θεραπευτικές χρήσεις περιλαμβάνονται:

Καρδιολογία: Αύξηση του καρδιακού ρυθμού σε περιπτώσεις σοβαρής βραδυκαρδίας.

Τοξικολογία: Χορήγηση ως αντίδοτο σε δηλητηριάσεις από οργανοφωσφορικά φυτοφάρμακα και νευροτοξικές ουσίες.

Οφθαλμολογία: Χρήση σε μορφή σταγόνων για τη διαστολή της κόρης (μυδρίαση).

Παρά τη δραστικότητά της, η υπερβολική ή αλόγιστη χορήγησή της ενέχει σοβαρούς κινδύνους.

Σε υψηλές δόσεις μπορεί να προκαλέσει έντονη ταχυκαρδία, υπερθερμία, σύγχυση, έως και επικίνδυνη για τη ζωή τοξίκωση.

Για τον λόγο αυτό, η διάθεση και η εφαρμογή της απαιτούν αυστηρή ιατρική παρακολούθηση.