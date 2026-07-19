Φως σε μια καλοστημένη υπόθεση κλοπής μεγάλου χρηματικού ποσού στο Περιστέρι έριξε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής. Οι Aρχές κατάφεραν να εξιχνιάσουν την αρπαγή χρημάτων από όχημα εταιρείας, στην οποία, όπως αποδείχθηκε, υπήρχε εσωτερική πληροφόρηση.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων Ελλήνων, ηλικίας 38, 24 και 22 ετών. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ένας εργαζόμενος της παθούσας εταιρείας. Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες, ανάλογα με τον βαθμό συμμετοχής τους, για διακεκριμένη κλοπή και απλή συνέργεια.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης έγινε εφικτή μετά από συστηματική αξιολόγηση πληροφοριών και προανακριτικού υλικού, τα οποία οδήγησαν τους αστυνομικούς στα ίχνη των τεσσάρων ανδρών.

Πώς στήθηκε η «κινηματογραφική» κλοπή

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 13ης Ιουλίου 2026. Ένας 24χρονος προσέγγισε ένα προσωρινά σταθμευμένο αυτοκίνητο της εταιρείας στο Περιστέρι. Με γρήγορες κινήσεις, άνοιξε το όχημα και αφαίρεσε δύο φακέλους που περιείχαν περισσότερα από 11.000 ευρώ. Στη συνέχεια, διέφυγε αμέσως με τη βοήθεια ενός 22χρονου, ο οποίος τον περίμενε σε «επιχειρησιακό» αυτοκίνητο.

Από το ξετύλιγμα του κουβαριού της έρευνας προέκυψε ότι η κλοπή ήταν προσχεδιασμένη. Οι φυσικοί αυτουργοί είχαν «εσωτερική» βοήθεια από τον 38χρονο υπάλληλο της εταιρείας. Εκείνος ήταν που τους είχε δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για τα δρομολόγια και τη μεταφορά των μετρητών. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι το όχημα διαφυγής ανήκε σε έναν άλλον 24χρονο.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

– Το ποσό των 2.725 ευρώ

– Δύο κινητά τηλέφωνα

– Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή τους

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από τις αστυνομικές αρχές έχει ήδη υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.