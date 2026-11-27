Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (27/11) στο Περιστέρι, όταν όχημα παρέσυρε γυναίκα που επέβαινε σε πατίνι, στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, στο ύψος της λεωφόρου Κηφισού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα, ηλικίας περίπου 35 ετών, διατηρεί τις αισθήσεις της, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.

Εξαιτίας του τροχαίου παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, στο ύψος της λεωφόρου Κηφισού, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση παραμένουν αδιευκρίνιστες.