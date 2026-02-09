Έναν αυτοσχέδιο μηχανισμό στις τουαλέτες γνωστού νυχτερινού κέντρου στο Περιστέρι τοποθέτησαν άγνωστοι αδιαφορώντας για το γεγονός ότι το κατάστημα ήταν σε λειτουργία και εκατοντάδες θαμώνες διασκέδαζαν! Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του zougla.gr , ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί μέσα στο καζανάκι του νυχτερινού κέντρου στο οποίο την περασμένη Πέμπτη σημειώθηκε βομβιστική επίθεση με μικρές υλικές ζημιές.

Το άκρως επικίνδυνο περιστατικό, που φέρνει στη δημοσιότητα η zougla.gr , έγινε στα μέσα Δεκεμβρίου και μάλιστα οι άγνωστοι την επόμενη μέρα, είχαν το θράσος, να… τηλεφωνήσουν στο νυχτερινό κέντρο ενημερώνοντας για την ύπαρξη του μηχανισμού στον χώρο των τουαλετών.

Οι άνθρωποι της επιχείρησης εντόπισαν τον μηχανισμό και ενημέρωσαν την αστυνομία. Κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών πήγε στην οδό Λασσάνη και απομάκρυναν τον μηχανισμό ο οποίος μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια. «Είναι σημαντικό να διαπιστωθεί για ποιο λόγο δεν εξερράγη και επίσης αν ήταν φτιαγμένος για να εκραγεί ή ήταν ένα “μήνυμα” που ήθελαν να στείλουν οι βομβιστές» λέει αστυνομικός που ασχολήθηκε με την υπόθεση.

«Το επικίνδυνο είναι ότι, αν ο μηχανισμός εκρύγνητο, είναι πολύ πιθανό να είχαμε τραυματίες ή και νεκρούς. Αν ήταν κάποιος στην τουαλέτα, τι θα γινόταν;» αναρωτιέται ο αστυνομικός. Οι υπεύθυνοι του νυχτερινού κέντρου, όπως ήταν φυσικό, θορυβήθηκαν και άμεσα….βίδωσαν τα καζανάκια στις τουαλέτες ώστε να αποφύγουν παρόμοιες καταστάσεις.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών που ασχολούνται με το ανησυχητικό περιστατικό, δεν αφήνουν εκτός του “κάδρου” των ερευνών τους τις βομβιστικές επιθέσεις που έγιναν την περασμένη εβδομάδα, τον περασμένο Νοέμβριο αλλά και την δολοφονία που είχε γίνει στις 20 Οκτωβρίου έξω από το συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο με θύμα έναν 37χρονο Βούλγαρο. Την επόμενη μέρα, για τον συγκεκριμένο θανάσιμο τραυματισμό, είχε συλληφθεί ένας 24χρονος, γιος απόστρατου αστυνομικού.