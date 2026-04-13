Ένα σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο οδηγών σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα (12/4) στο Ίλιον, το οποίο εξελίχθηκε και συνεχίστηκε μέχρι την περιοχή του Περιστερίου.

Το περιστατικό ξεκίνησε στη συμβολή της Λεωφόρου Θηβών με την οδό Πρωτεσιλάου, όταν ένας 30χρονος οδηγός που κινούνταν μόνος του διαπληκτίστηκε με έναν 27χρονο, στο όχημα του οποίου επέβαιναν ακόμη τρία άτομα, ηλικίας 20 και 29 ετών. Η ένταση, που προκλήθηκε για ασήμαντη αφορμή, δεν περιορίστηκε σε φραστικό επίπεδο, αλλά συνεχίστηκε με ένταση για αρκετά χιλιόμετρα.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε στην οδό Π. Τσαλδάρη, στον Άγιο Αντώνιο στο Περιστέρι, όπου ο 30χρονος βγήκε από το όχημά του και επιτέθηκε στον 27χρονο, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στο χέρι με κατσαβίδι. Στο σημείο έσπευσαν Αστυνομικές Δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη και των πέντε εμπλεκόμενων. Το κατσαβίδι που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση εντοπίστηκε κάτω από το πατάκι, στη θέση του οδηγού του 30χρονου.