Επιμέλεια: Ηράκλης Μεσσαριτάκης

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (21.10.2025) στο Περιστέρι, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Το περιστατικό συνέβη στην οδό Τζων Κέννεντυ, όταν οδηγός κάμπριο ΙΧ, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Το ΙΧ παρέσυρε μητέρα και παιδί

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, το οποίο εκτινάχθηκε προς τα εμπρός, παρασύροντας μια γυναίκα και το μικρό παιδί της που περίμεναν να περάσουν τον δρόμο. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το δίχρονο παιδί εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητο, προκαλώντας πανικό στους περαστικούς.

Αντίδραση πολιτών και επέμβαση αρχών

Περαστικοί που βρίσκονταν στο σημείο αντέδρασαν άμεσα, ακινητοποιώντας τον οδηγό και παίρνοντάς του τα κλειδιά ώστε να μην επιχειρήσει να διαφύγει. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Άγνωστη η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της μητέρας και του παιδιού, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Πηγή: thriassio.gr