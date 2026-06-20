Συνελήφθη 62χρονος από Αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Ιουνίου, στην περιοχή του Περιστερίου.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Μετά από πληροφορίες που περιήλθαν στο Τμήμα Δίωξης Ασπροπύργου και ανέφεραν ότι ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε χώρους της ιδιοκτησίας του στο Περιστέρι ως αποθήκες παράνομου οπλισμού και διακίνησης ναρκωτικών, οι αστυνομικοί οργάνωσαν άμεσα αιφνιδιαστική έρευνα στους εν λόγω χώρους.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι Αρχές βρέθηκαν μπροστά σε ένα πλήρως εξοπλισμένο οπλοστάσιο, καθώς και σε συσκευασίες με ακριβά ναρκωτικά.

Όλα τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ. – Κατασχέθηκαν υποπολυβόλο και 218 φυσίγγια

Σύμφωνα με την ΕΡΤ από τους χώρους ιδιοκτησίας του 62χρονου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν ένα υποπολυβόλο, ένα πιστόλι και δύο γεμιστήρες, συνολικά 218 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 218 γραμμάρια κοκαΐνης και 131 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και μεγάλο αριθμό νάιλον συσκευασιών και το χρηματικό ποσό των 7.695 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.