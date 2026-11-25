Στη σύλληψη δύο Ελλήνων, ηλικίας 24 και 45 ετών, οι οποίοι έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους, προχώρησαν τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, 23 Νοεμβρίου, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου. Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έχοντας ως βάση της δράσης τους δύο διαμερίσματα στην περιοχή του Περιστερίου.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από διερεύνηση πληροφοριών που έφτασαν στην αρμόδια Υπηρεσία του Ασπροπύργου σχετικά με άτομα που διακινούσαν ναρκωτικά χρησιμοποιώντας ως ορμητήρια διαμερίσματα στο Περιστέρι. Οι αστυνομικοί έθεσαν τους χώρους σε διακριτική επιτήρηση, καταφέρνοντας να εντοπίσουν τους κατηγορούμενους και να επιβεβαιώσουν την εγκληματική τους δραστηριότητα.

Κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν στα δύο διαμερίσματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

780 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης

584 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

8 φιξάκια με μικροποσότητα κοκαΐνης, έτοιμα προς διακίνηση

Μία πλαστική συσκευασία με ιδιόχειρες σημειώσεις

Ένας σουγιάς

Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Το χρηματικό ποσό των 420 ευρώ

Οι δύο δράστες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.