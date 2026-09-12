Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα βαν στο Περιστέρι λίγο μετά τα μεσάνυχτα, με το περιστατικό να σημειώνεται περίπου στις 00:30 τη νύχτα του Σαββάτου (12/9) στη συμβολή των οδών Σαρωνικού και Κορυτσάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίοικοι είδαν ένα άτομο να πλησιάζει το βαν και να πετάει κάτι δίπλα του. Αμέσως μετά, το άτομο αυτό απομακρύνθηκε τρέχοντας. Λίγο αργότερα, το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η Πυροσβεστική έσβησε γρήγορα τη φωτιά

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν και τελικά να σβήσουν τη φωτιά.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι έχουν καταθέσει ή πρόκειται να καταθέσουν.

Για το περιστατικό θα διενεργηθεί προανάκριση, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες και τι κρύβεται πίσω από τη φωτιά στο βαν.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ