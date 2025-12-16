Ολοκληρώθηκε η νεκροψία του 43χρονου μποξέρ που έχασε τη ζωή του στο Αίγιο. Πρόκειται για τον Περικλή Νικολάου, ο οποίος υπέστη ισχαιμικό επεισόδιο και περιτονίτιδα.

Η υπόθεση του μποξέρ έγινε γνωστή στα μέσα ενημέρωσης, όταν την περασμένη Παρασκευή (12/12) προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για εξέταση και μετά από έντονη διαφωνία με τον γιατρό για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματός του, τον γρονθοκόπησε.

Ο 43χρονος δύο μέρες αργότερα, την Κυριακή (14/12) βρέθηκε νεκρός σπίτι του από συγγενικά του πρόσωπα.

Η λογομαχία γιατρού και μποξέρ ήταν τόσο έντονη που δεν άργησαν να «πιαστούν» στα χέρια.

Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν άμεσα και έσπευσαν στο σημείο, όμως ο 43χρονος δράστης είχε αποχωρήσει από το νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μποξέρ κρυβόταν, ώστε να αποφύγει τη σύλληψη, αφού όπως φαίνεται είχε στη «πλάτη» του καταδικαστικές αποφάσεις, ενώ είχε εκτίσει ποινή και στη φυλακή.