Εν έτει 2026, οι κάτοικοι της Γλύστρας Τρικάλων κουβαλούν με τα πόδια τα πράγματά τους σε απόσταση 4 χλμ., προκειμένου να επισκεφτούν το χωριό.

Αυτό συμβαίνει από τις 4 Οκτωβρίου του 2025 μέχρι και σήμερα, μετά από κατολίσθηση που υπήρξε στο ύψος των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ, στον Υδροηλεκτρικό Σταθμό στη Γλύστρα Μεσοχώρας.

Κάτοικοι διαμαρτύρονται για την απουσία της πολιτείας, που εδώ και αρκετούς μήνες δεν έχει δώσει λύση στο πρόβλημα, καθώς η αποκατάσταση του δρόμου αποτελεί μακρινό όνειρο.

Δείτε φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους κατοίκους να είναι αναγκασμένοι να περπατούν σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες για να φτάσουν στο χωριό:











