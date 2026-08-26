Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/8) στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, όταν άγνωστοι πραγματοποίησαν εμπρηστική επίθεση με αυτοσχέδιους μηχανισμούς σε κατάστημα καφέ στην πλατεία Αγίου Νικολάου, ενώ αυτό βρίσκονταν σε λειτουργία.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 01:30 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, δύο άνδρες πλησίασαν το κατάστημα έχοντας μαζί τους ένα σακίδιο. Από αυτό έβγαλαν δύο βόμβες μολότοφ, τις οποίες πέταξαν προς το εσωτερικό του καφέ, όπου εκείνη την ώρα βρίσκονταν εργαζόμενοι.

Από την ρίψη των εμπρηστικών μηχανισμών προκλήθηκε αμέσως φωτιά. Η άμεση και ψύχραιμη αντίδραση των εργαζομένων αποδείχθηκε καθοριστική: κάνοντας χρήση των πυροσβεστήρων του καταστήματος, κατάφεραν να περιορίσουν και να σβήσουν τις φλόγες προτού η πυρκαγιά λάβει διαστάσεις. Χάρη στην έγκαιρη επέμβασή τους δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ περιορίστηκαν σημαντικά και οι υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, στελέχη της οποίας πραγματοποίησαν τον απαραίτητο έλεγχο στο χώρο για να διασφαλίσουν ότι δεν υπήρχε κίνδυνος αναζωπύρωσης.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα. Οι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δύο δραστών, συγκεντρώνοντας καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.