Μια φωτογραφία ντοκουμέντο από το… πακέτο που πέταξαν στον αύλειο χώρο του καταστήματος κράτησης Διαβατών με «παραλήπτες» κρατούμενους, εξασφάλισε και παρουσιάζει η zougla.gr.

Τον ρόλο του «ταχυδρόμου», το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, έκαναν δυο Σέρβοι, ηλικίας 43 και 25 ετών, οι οποίοι έγιναν αντιληπτοί από τους αστυνομικούς που είχαν αναλάβει την εξωτερική φρούρηση του σωφρονιστικού καταστήματος.

Μόλις το αυτοκίνητο πλησίασε ο 25χρονος Σέρβος πέταξε το πακέτο που περιείχε:

(5) κινητά τηλέφωνα,

(6) καλώδια φορτιστών κινητών τηλεφώνων,

(4) αντάπτορες φόρτισης κινητών τηλεφώνων,

(4) κάρτες σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας και ποσότητα κάνναβης βάρους (7,9) γραμμαρίων.

Στη συνέχεια το αυτοκίνητο απομακρύνθηκε αλλά «έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών Ομάδας Πρόληψης Διαμεσολάβησης της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, το όχημα εντοπίσθηκε σε κοντινή απόσταση και σε έρευνα που διενεργήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του 43χρονου μικροποσότητα κοκαΐνης».

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα αλλά για τις αρχές είναι κομβικό ζήτημα σε ποια χέρια θα κατέληγαν τα τηλέφωνα και ο υπόλοιπος εξοπλισμός.