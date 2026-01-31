Ένα υπόγειο στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης αποκαλύφθηκε ως σκηνή φρίκης με θύματα δύο γυναίκες. Συνελήφθησαν και κρατούνται από τις Αρχές, δύο άνδρες, ηλικίας 52 και 50 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση βιασμού.

Ο 52χρονος έχει ομολογήσει ότι σκότωσε τη 46χρονη και τη πέταξε στα σκουπίδια και οδήγησε έτσι με την ομολογία του τις Αρχές στο υπόγειο της φρίκης. Για την δολοφονία της 43χρονης που βρήκαν νεκρή σε δώμα της πολυκατοικίας του, αρνείται τα πάντα.

Πρώτο θύμα του 52χρονου, καθ’ ομολογίαν δράστη, είναι η 46χρονη Μαρία Αγγελακούδη, που αγνοούνταν από τις αρχές Οκτωβρίου του 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αγγελικής Νικολούλη και της εκπομπής της «Φως στο Τούνελ», ο 52χρονος ενοχλήθηκε όταν άρχισε να φωνάζει στο τηλέφωνο, της έκλεισε το στόμα, τη βίασε και τη στραγγάλισε μέχρι θανάτου. Στη συνέχεια πέταξε με το συνεργό του τη σορό της στα σκουπίδια.

Σημειώνεται δε πως στην εκπομπή πέρυσι είχε φανεί «πρόθυμος να βοηθήσει» στην εξαφανισή της Μαρίας.

Οι έρευνες για την εξαφανισμένη Μαρία δεν διακόπηκαν ποτέ, αλλά οι εξελίξεις πήραν δραματική τροπή όταν, στο δώμα του ίδιου κτιρίου, εντοπίστηκε η σορός μιας δεύτερης γυναίκας, η οποία είχε εξαφανιστεί λίγους μήνες μετά από τη Μαρία Αγγελακούδη, το καλοκαίρι του 2025.

Πρόκειται για τη 42χρονη Ευριδίκη (Βίκυ) Κουτσάκη, τα ίχνη της οποία είχαν χαθεί τον Ιούλιο του 2025. Ο 52χρονος δολοφόνος στην περίπτωση της Βίκυς τα αρνείται όλα. Το μόνο που αναφέρει είναι ότι η γυναίκα πέθανε στον ύπνο της ενώ βρισκόντουσαν στο υπόγειό του.

Όταν την βρήκε νεκρή δίπλα του, απέκρυψε τη σορό της στο δώμα του κτιρίου κάτω από κουβέρτες.

Μαρτυρίες φίλων για τις δυο γυναίκες

Φίλος της Μαρίας, είπε στην Αγγελική Νικολούλη: «Φρίκη! Τι να θάψει η οικογένεια της τώρα;… Πως θα αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι; Τι θα θάψει; Το τίποτα; Καλά δεν ντρέπεται; Η αφορμή ήταν ότι φώναζε στο τηλέφωνο. Είναι απίστευτο… με μένα μιλούσε μάλλον. Δεν ξέρω πως να αισθανθώ. Δεν ξέρω τι θα τον κάνουν αλλά ό,τι και να του κάνουν, του αξίζει. Βρήκαν και άλλη κοπέλα νεκρή.. αυτό είναι θρασυδειλία και δεν ξέρουμε και τι άλλο έχει κάνει. Είναι απίστευτο … την πέταξε στα σκουπίδια και δεν βρέθηκε ποτέ».

Παράλληλα ο ίδιος προσέθεσε: «Δεν είχα ακούσει ποτέ γι΄αυτόν. Δεν τον ξέρω καθόλου. Πρώτη φορά ακούω το όνομά του. Δεν με άφηνε να ξέρω τις παρέες της. Δεν ερχόταν ποτέ κανένας να την πάρει από εδώ. Αυτούς πρέπει να τους έβρισκε στο κέντρο». Αναφερόμενος στις έρευνες είπε: «Στην αστυνομία είχα αναφέρει τότε με ονόματα όσους ήξερα αλλά καθυστέρησαν πολύ να ξεκινήσουν τις έρευνες. Εγώ είχα τα πράγματα της Μαρίας και περίμενα πότε θα έρθουν να τα πάρουν και φυσικά να καταθέσω αφού ήμουν ο τελευταίος που έμενε μαζί της. Έπρεπε να αναλάβει το ανθρωποκτονιών μετά από εφτά μήνες για να γίνει έρευνα». Καταλήγοντας ανέφερε: «Έφτασα στο σημείο να αναρωτιέμαι μήπως της έκανα εγώ κακό. Μήπως έγινε κάτι που δεν το θυμάμαι. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο δύσκολα πέρασα όλο αυτό το διάστημα».

Μια φίλη της Μαρίας αποκάλυψε: «Ξέραμε ότι η Μαρία δεν ζει… αλλά ένα τόσο τραγικό τέλος δεν το περιμέναμε. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, κυρίως γιατί αγαπώ τη μαμά της. Είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να ακούσει ένας γονιός… Το παιδί της πεταμένο στα σκουπίδια; Ήταν ένα κορίτσι πάρα πολύ καλό. Της ζητούσες ένα και σου έδινε δέκα. Ό,τι κακό έκανε, το έκανε μόνο στον εαυτό της…».

Για τη Βίκυ, φίλος της δήλωσε: «Δεν γνώριζα αυτόν τον χώρο που βρέθηκε… Μου είχε πει ότι ο δράστης ήταν παλιός της φίλος και ότι τον βρήκε τυχαία και είχαν πάει για καφέ. Μου είχε αναφέρει πως είχε ένα μεγάλο σπίτι, που ανήκε σε μια θεία του. Εγώ απόρησα που πήγε έτσι για καφέ, με κάποιον που ουσιαστικά δεν ήξερε καλά, και της το είπα. Όταν έμαθα ότι βρέθηκε το μόνο που σκέφτηκα ήταν να γίνει όπως πρέπει η κηδεία της. Να αναπαυτεί η ψυχούλα της… Να γυρίσει πίσω δεν γυρνάει…».

Το Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας για την υπόθεση

Δ.Α.Ο.Ε.: Εξιχνιάστηκαν δυο υποθέσεις ανθρωποκτονίας γυναικών που έλαβαν χώρα το 2024 και το 2025 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης – 2 συλλήψεις

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξιχνιάστηκαν οι ανθρωποκτονίες δυο γυναικών, που φέρεται να διαπράχθηκαν την 3-10-2024 και την 24-07-2025 αντίστοιχα, σε υπόγειο οικοδομής σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Για τις υποθέσεις συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες σήμερα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, δυο ημεδαποί ηλικίας 52 και 50 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση βιασμού.

Η εξιχνίαση των υποθέσεων κατέστη δυνατή έπειτα από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν παραγγελίας της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διακριβώθηκε η εμπλοκή του 52χρονου στην εξαφάνιση 47χρονης, η οποία είχε δηλωθεί τον Φεβρουάριο του 2025 στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.

Παράλληλα, από τη συνδυαστική αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων και προανακριτικών δεδομένων, προέκυψε η εμπλοκή και των δυο συλληφθέντων στην εξαφάνιση 43χρονης γυναίκας, η οποία είχε δηλωθεί τον Ιούλιο του 2025 στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης- Συκεών.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε ημιτελές διαμέρισμα, αλλά και στο υπόγειο της οικοδομής, εντοπίστηκε εντός δωματίου σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ενώ βρέθηκαν ίχνη και πειστήρια, τα οποία απεστάλησαν για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε, μαζί με την περαιωθείσα προκαταρκτική εξέταση υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και στη συνέχεια εκδόθηκαν σχετικά εντάλματα σύλληψης.