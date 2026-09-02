Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του ασυνείδητου οδηγού, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς και να ισοπεδώνει τα πλαστικά διαχωριστικά κολονάκια στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη σοβαρότητα το ενδεχόμενο ο οδηγός να επιχείρησε να «σβήσει» τα ίχνη του πετώντας το αυτοκίνητο στη θάλασσα στην περιοχή της Νεάπολης, όπου εντοπίστηκε αναποδογυρισμένο ένα όχημα με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες επικεντρώνονται στην ταυτοποίηση ενός άνδρα με καταγωγή από τον Μυλοπόταμο.

Σύνδεση με το αναποδογυρισμένο όχημα στη Νεάπολη

Σύμφωνα με το cretalive.gr, αστυνομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι ο τύπος, το χρώμα, αλλά και επιμέρους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οχήματος που εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Νεάπολης, ταιριάζουν απόλυτα με το Ι.Χ. που πρωταγωνίστησε στο επικίνδυνο περιστατικό στον ΒΟΑΚ.

Οι Αρχές εξετάζουν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο ο οδηγός, βλέποντας την κινητοποίηση των Αρχών, να προέβη σε μια απέλπιδα προσπάθεια εξαφάνισης των στοιχείων, ξεφορτώνοντας το όχημα στη θάλασσα δύο με τρεις ημέρες πριν από τον εντοπισμό του.

Επιχείρηση ανέλκυσης και έρευνα στον αριθμό πλαισίου

Ζητούμενο για την ΕΛ.ΑΣ. και το Λιμενικό Σώμα αποτελεί η ανέλκυση του βυθισμένου οχήματος που θα γίνει σε συνεννόηση με το Λιμενικό Σώμα.

Καθώς διαπιστώθηκε ότι από το όχημα λείπει ο προφυλακτήρας, ο οποίος πιθανότατα αφαιρέθηκε σκοπίμως, το βάρος των ερευνών θα πέσει στον αριθμό πλαισίου (VIN), μέσω του οποίου θα ταυτοποιηθεί ο ιδιοκτήτης.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν ήδη στη διάθεσή τους συγκεκριμένες πληροφορίες που παραπέμπουν στην πιθανή ταυτότητα του οδηγού, με τα στοιχεία να δείχνουν Κρητικό με καταγωγή από την περιοχή του Μυλοποτάμου.

Το χρονικό της επικίνδυνης προσπέρασης

Υπενθυμίζεται ότι το επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (29/8) σε τμήμα του ΒΟΑΚ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα Μάλια.

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο, ο οδηγός του Ι.Χ., αψηφώντας κάθε κανόνα οδικής ασφάλειας και τον κίνδυνο πρόκλησης θανατηφόρου τροχαίου, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα προκειμένου να προσπεράσει δύο προπορευόμενα οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της επικίνδυνης μανούβρας, πέρασε πάνω από τα ενδιάμεσα πλαστικά διαχωριστικά κολωνάκια, ξηλώνοντάς τα και στη συνέχεια επέστρεψε στη λωρίδα του, συνεχίζοντας αμέριμνος την πορεία του.