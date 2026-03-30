Για ανθρωποκτονία κατά συρροή συνελήφθη ο 54χρονος που φαίνεται να έβαλε μέσα σε ένα δωμάτιο τις σορούς της μητέρας και της αδερφής του, προτού στη συνέχεια σφραγίσει την πόρτα του και τις αφήσει εκεί, μέχρις ότου εισέλθουν στο διαμέρισμα στου Ζωγράφου οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας υποστηρίζει ότι οι δύο γυναίκες πέθαναν μόνες τους και ότι «απλά τις έβαλα εκεί», εννοώντας το δωμάτιο που σφράγισε με στόκο, γιατί δεν ήθελε να μαθευτεί ότι πέθαναν.

Μάλιστα, φαίνεται να είπε στην ΕΛ.ΑΣ. ότι τα δύο θύματα – 91 ετών και 56 ετών αντίστοιχα – πέθαναν πριν από τρεις μήνες. Οι αναφορές των συγγενικών προσώπων συνάδουν με τον εν λόγω ισχυρισμό του 54χρονου, καθώς και εκείνα είπαν ότι έχουν να μιλήσουν μαζί τους περίπου τρεις μήνες.

Ο ιατροδικαστής που κλήθηκε στο σημείο διαπίστωσε πως οι σοροί ήταν πάνω από έναν μήνα μέσα στο δωμάτιο. Ξεκάθαρες απαντήσεις, όμως, αναμένονται από αύριο, Τρίτη 31 Μαρτίου, όταν και θα πραγματοποιηθεί η νεκροψία – νεκροτομή.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η αστυνομία ήρθε αντιμέτωπη με το μακάβριο εύρημα των δύο σορών έπειτα από καταγγελίες συγγενών, οι οποίοι αναζητούσαν την άτυχη μητέρα (91 ετών) και την κόρη της (56 ετών), διότι ανησυχούσαν μήπως τους είχε κάνει κακό ο γιος.

Τα θύματα αγνοούνταν για μήνες, όμως η εξαφάνισή τους καταγγέλθηκε επίσημα στις Αρχές την Παρασκευή, 27 Μαρτίου. Έτσι, το Σάββατο (28/3) αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα που τους υπέδειξαν οι συγγενείς, αλλά δεν ήταν κανείς εκεί.

Το απόγευμα της Κυριακής έγινε και δεύτερη προσπάθεια. Τότε, ο γιος της οικογένειας άνοιξε την πόρτα, αλλά δεν άφησε τους αστυνομικούς να μπουν στο σπίτι. Στη συνέχεια, τους είπε ότι οι δύο γυναίκες έμεναν σε άλλο χώρο, που βρισκόταν σε άλλο δρόμο.

Όταν οι αστυνομικοί, όμως, πήγαν εκεί διαπίστωσαν ότι ήταν ψευδή όσα τους είχε πει ο άνδρας και επέστρεψαν στο διαμέρισμα που τους είχε υποδειχθεί αρχικά από τους συγγενείς. Κατά τον έλεγχο του διαμερίσματος, όλοι οι χώροι ήταν σε φυσιολογική κατάσταση, πλην ενός δωματίου, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο.

Αφού ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και έδωσε τη σχετική άδεια, οι αστυνομικοί μπήκαν στο σφραγισμένο δωμάτιο στο οποίο εντόπισαν τις σορούς των δύο γυναικών σε προχωρημένη σήψη.

«Η κόρη μας έλεγε ότι ο αδερφός της έχει ψυχολογικά προβλήματα»

Κάτοικος της περιοχής, που γνώριζε την οικογένεια εδώ και χρόνια, ανέφερε πως τους είχε κάνει εντύπωση όταν οι δύο γυναίκες έπαψαν να κυκλοφορούν στη γειτονιά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κόρη ήταν αυτή που έβλεπαν πιο συχνά και είχαν περισσότερες επαφές μαζί της, όμως όταν σταμάτησε να βγαίνει έξω, θεώρησαν πως ίσως βρισκόταν σε κάποιο νοσοκομείο, λόγω παλιότερής της ασθένειας.

Η 56χρονη φαίνεται να είχε πει σε γείτονες πως ο αδερφός της δεν είναι καθόλου κοινωνικός και έχει ψυχολογικά προβλήματα.

Ο ίδιος μάρτυρας δηλώνει πως ο θείος της 56χρονης ήταν αυτός που είχε επιχειρήσει να μάθει τι συνέβαινε.

«Δεν ήταν καλά»

Σύμφωνα με τη μαρτυρία και ενός δεύτερου κατοίκου, φαινόταν πως ο γιος «δεν ήταν καλά», όμως στη γειτονιά δεν είχε δημιουργηθεί ποτέ πρόβλημα και δεν είχαν ενοχλήσει κανέναν.