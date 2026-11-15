Με τον πλέον τραγικό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος σε περιστατικό με νήπιο που φέρεται να κατάπιε βενζίνη στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου. Το μόλις 1,5 έτους παιδί έχασε τη μάχη για τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Όπως αναφέρει το Neakriti, η διακομιδή του παιδιού στο νοσοκομείο έγινε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Η κινητοποίηση του προσωπικού στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών ήταν άμεση, ενώ οι γονείς του παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.

Αρχικά, το ιατρικό επιτελείο προχώρησε σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας σε πρώτη φάση να το επαναφέρει. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, το παιδί διασωληνώθηκε άμεσα και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων. Δυστυχώς, παρά τον συνεχή αγώνα των γιατρών στην Εντατική, το νήπιο δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του πνοή.

Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες υπό τις οποίες το μικρό παιδί βρέθηκε και κατανάλωσε τη βενζίνη παραμένουν αδιευκρίνιστες και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.