Θλίψη προκαλεί η είδηση ότι μια 28χρονη έγκυος, εισήχθη στο νοσοκομείο Άρτας και έχασε τη ζωή της μέσα σε λίγες ώρες.

Η 28χρονη, που ήταν έγκυος στους πρώτους μήνες κύησης, μεταφέρθηκε στη Μαιευτική κλινική, όπου ήταν η μόνη νοσηλευόμενη. Εκεί της χορηγήθηκε αγωγή. Ωστόσο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και οδηγήθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ίδιου νοσηλευτικού ιδρύματος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η νεαρή μητέρα εισήχθη στο νοσοκομείο με πόνους στην κοιλιακή χώρα. Μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της.

Κατά τη χορήγηση του φαρμάκου, προκλήθηκε αλλεργική αντίδραση και η 28χρονη εγκυμονούσα μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λόγω της σοβαρότητας του αναφυλακτικού σοκ. Παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, δεν κατέστη δυνατόν και η 28χρονη έχασε τη μάχη, βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς και φίλους.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, οι γιατροί για ένα 24ωρο έδωσαν τεράστια μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, όμως η γυναίκα κατέληξε, συγκλονίζοντας την τοπική κοινωνία.

Το κλίμα στο Νοσοκομείο είναι εξαιρετικά βαρύ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, για να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια θανάτου της 28χρονης.

Στο πλαίσιο της ΕΔΕ, θα διερευνηθούν όλες οι πτυχές που σχετίζονται με τις συνθήκες χορήγησης της αντιβίωσης που οδήγησαν στο αλλεργικό σοκ.