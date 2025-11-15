Τραγικό τέλος είχε ένας 43χρονος οδηγός φορτηγού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Παρασκευής, (14/11), στα Κρητικά της Αρχαίας Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το korinthostv.gr, ο άτυχος άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία, ενώ οδηγούσε, και σταμάτησε στην άκρη του δρόμου. Οι Αρχές τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο. Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Επιμέλεια: Δημ. Κουμ.