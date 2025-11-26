Άνδρας 50 ετών, έχασε την ζωή του από αλλεργική αντίδραση μετά από τσίμπημα μέλισσας σε χωριό του Δομοκού.

Ο 50χρονος είχε πάει με τους φίλους του σε ορεινή περιοχή των Γαβρακίων Δομοκού για κυνήγι και εκεί τον τσίμπησε μέλισσα στο αυτί.

Γνωρίζοντας ότι είναι αλλεργικός, μπήκε στο αυτοκίνητο και έσπευσε στο κοντινότερο του φαρμακείο για να του κάνουν ένεση αδρεναλίνης.

Ωστόσο, στην διαδρομή όπως φαίνεται έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου από τα συμπτώματα του αλλεργικού σοκ και εξετράπη της πορείας του προσκρούοντας σε ανάχωμα.

Ένας φίλος του, τον ακολούθησε με το αυτοκίνητο, ανησυχώντας για την υγεία του και τον εντόπισε ενώ είχε ακόμη τις αισθήσεις του. Τον μετέφερε στο φαρμακείο, όπου προσπάθησαν να του παράσχουν πρώτες βοήθειες όμως η κατάστασή του ήταν ήδη πολύ σοβαρή.

Ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Δομοκού έφτασε στο φαρμακείο με γιατρούς, αλλά οι προσπάθειες ανάνηψης απέβησαν άκαρπες. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας όπου διαπιστώθηκε και επίσημα ο θάνατός του.

Πηγή: Lamia Report