Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών η Αναστασία Αθήνη, η γυναίκα που το 1997 κατάφερε να γίνει… viral πριν ακόμα υπάρξει το διαδίκτυο με τα social media έτσι όπως το γνωρίζουμε σήμερα, όταν είχε χαστουκίσει μπροστά στις κάμερες την Δήμητρα Λιάνη στην παρουσίαση του βιβλίου της στη «Στοά του Βιβλίου», όπως μας πληροφορεί το e-maistros.gr.

Το χαστούκι που… έγραψε ιστορία

Στις 10 Οκτωβρίου 1997, η Αναστασία Αθήνη – Τσούνη περίμενε υπομονετικά στην ουρά για να πλησιάσει τη Δήμητρα Λιάνη και να αφήσει το… «σημάδι» της.

Το χαστούκι καταγράφηκε τότε από όλες τις τηλεοπτικές κάμερες και έγινε πρωτοσέλιδο σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν την πράξη της είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν ήθελε να παραλάβει το βιβλίο, αφήνοντας το κοινό να αναρωτιέται αν η αφορμή ήταν πολιτική, προσωπική ή απλά… εκτόνωση.

Μετά το περιστατικό, η Ασφάλεια την είχε οδηγήσει στο υπόγειο του βιβλιοπωλείου, μέχρι να φτάσει περιπολικό. Εκεί, τη συνάντησε η ίδια η Δήμητρα Λιάνη, ρωτώντας για τους λόγους της πράξης της.

Η απάντηση της Αθήνη ήταν… αφοπλιστική: «Δεν ξέρω, ίσως να είχα φορτιστεί από όσα λέγονται για σένα στις εκπομπές».

Η Λιάνη φρόντισε να διευκρινίσει ότι δεν ήθελε τη δίωξή της, χαρακτηρίζοντας το χαστούκι «μεμονωμένο περιστατικό».

Δίκη, ποινές και «δόξα»

Η υπόθεση έφτασε στον Εισαγγελέα και το 1999 η Αναστασία καταδικάστηκε σε επτά μήνες φυλάκιση.

Άσκησε έφεση, η δίωξη έπαυσε και της επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή στο ΣΔΟΕ, όπου εργαζόταν.

Παρά τα νομικά εμπόδια, τα μέσα ενημέρωσης την ανακήρυξαν σε… «εθνική χαστουκίστρια».

Η ίδια δεν έκρυψε ποτέ ότι δεν μετάνιωσε και ότι η πράξη της είχε καθαρά ιδεολογικά κίνητρα, πράγμα που μόνο οι λιγότερο… ρομαντικοί πολιτικοί δεν θα κατανοούσαν.

«Θα το ξαναέκανα», είπε μερικές ημέρες αργότερα, σε μία από τις πάρα πολλές συνεντεύξεις που έδωσε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. «Υπάρχουν τόσα προβλήματα, τόσες γυναίκες που παλεύουν για να τα βγάλουν πέρα, που αγωνίζονται και θα ασχολούμαστε με την κυρία αυτή; Ποια είναι η ιστορία της τέλος πάντων; Τι έχει προσφέρει; Ποιος είναι ο αγώνας της; Δε μου λέει κάτι το ότι ήταν παντρεμένη με έναν λαϊκό ηγέτη, όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί εκ των υστέρων μου έδειξε εμένα πως τον μέτρησε με βάση τα χρήματα», είχε προσθέσει.

Ζωή και πολιτική δράση

Η Αναστασία Αθήνη, γεννήθηκε στο Μοναστηράκι της Βόνιτσας, σπούδασε Νομικά και συμμετείχε ενεργά στα γεγονότα της Νομικής το 1973.

Μέλος συλλόγων και οργανώσεων που προωθούσαν δικαιώματα και διαφάνεια, δεν άφησε την πολιτική ζωή χωρίς να δοκιμάσει την τύχη της: συμμετείχε σε αυτοδιοικητικές εκλογές και αργότερα ως υποψήφια με το ΛΑ.Ο.Σ., χωρίς να καταφέρει εκλογή.

Η πολιτική της πορεία συνοδεύτηκε πάντα από έντονες αντιπαραθέσεις και δημόσιες καταγγελίες, προσφέροντας άφθονο υλικό στα μέσα ενημέρωσης.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη στο Μοναστηράκι της Βόνιτσας.