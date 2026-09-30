Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη (22/9) στην Ηλιούπολη, καθώς η 50χρονη διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου της περιοχής υπέστη καρδιακή ανακοπή έξω από δημοτικό σχολείο και τελικά κατέληξε.
Η γυναίκα κατέρρευσε στον δρόμο, μπροστά από το σχολικό συγκρότημα, με περαστικούς και τον νοσηλευτή του δημοτικού σχολείου να σπεύδουν άμεσα να τη βοηθήσουν. Ακολούθησαν προσπάθειες ανάνηψης, ενώ στο σημείο έφτασε και το ΕΚΑΒ.
Οι διασώστες ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ και συνέχισαν τις προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής της στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Η 50χρονη μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, χωρίς εμφανή ζωτικά σημεία.
Οι γιατροί κατάφεραν να την επαναφέρουν προσωρινά, ωστόσο η κατάστασή της παρέμεινε ιδιαίτερα σοβαρή. Παρά την εντατική ιατρική φροντίδα που της παρασχέθηκε, τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η καρδιακή ανακοπή. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη.