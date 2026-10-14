Με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα και σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή της, η περιβαλλοντική οργάνωση ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ αποχαιρέτησε την Κατερίνα, μία από τις πρώτες αρκούδες που βρήκαν καταφύγιο στις εγκαταστάσεις του Νυμφαίου.

Η απώλειά της σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για το κέντρο, καθώς η Κατερίνα υπήρξε μία από τις γηραιότερες αρκούδες που φιλοξενήθηκαν ποτέ εκεί.

Τρεις δεκαετίες ασφάλειας και φροντίδας

Η Κατερίνα έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών, σε ηλικία 39 ετών, έχοντας συμπληρώσει σχεδόν τριάντα χρόνια υπό τη συνεχή φροντίδα και προστασία των ανθρώπων της οργάνωσης.

Η μακρόχρονη και αδιάλειπτη παρουσία της την είχε αναδείξει σε αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, ενώ οι χιλιάδες επισκέπτες που περνούσαν από το Νυμφαίο όλα αυτά τα χρόνια είχαν αναπτύξει μαζί της έναν βαθύ και ξεχωριστό δεσμό αγάπης.

Μια προσωπικότητα δυναμική και ανεξάρτητη

Όσοι έζησαν κοντά της θυμούνται την Κατερίνα ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιδιαίτερες μορφές του Κέντρου. Διακρινόταν για τον έντονο χαρακτήρα της, καθώς ήταν πάντα δυναμική, ατίθαση και απόλυτα ανεξάρτητη.

Επέμενε να λειτουργεί με τον δικό της μοναδικό τρόπο, αφήνοντας ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στις καρδιές του προσωπικού και των εθελοντών που τη φρόντιζαν καθημερινά.