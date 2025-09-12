Θλίψη έχει προκαλέσει στην ελληνική κοινότητα του Λονδίνου η είδηση ότι η κόρη του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού και της Μπέσσυ Λαιμού έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε χθες νεκρή στο διαμέρισμα της στο Λονδίνο, σκορπώντας θλίψη στους οικείους της.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου της. Η οικογένεια και οι κοντινοί της άνθρωποι παραμένουν σοκαρισμένοι από την ξαφνική εξέλιξη.

Η κα. Χρυσάνθη Λαιμού, θεία του Διαμαντή Λαιμού δήλωσε:

«Όλη η οικογένεια είναι συγκλονισμένη για τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του Διαμαντή και της Μπέσυ Λαιμού. Ήταν ένα συμπαθέστατο κορίτσι, ήσυχο, μορφωμένο, καλλιεργημένο σεμνό και απλό. Της άρεσε η τέχνη και το θέατρο, ασχολιόταν με το θέατρο. Θερμά Συλλυπητήρια στην οικογένεια! Δύναμη και κουράγιο!».