Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Πάολας Ρεβενιώτη, μιας από τις πιο εμβληματικές μορφές του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος στη χώρα μας, που έφυγε σε ηλικία 68 ετών, μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Η Πάολα Ρεβενιώτη, η οποία συνέδεσε άρρηκτα το όνομά της με τους πρώτους μεγάλους αγώνες για τα δικαιώματα της κοινότητας στην Ελλάδα, «έφυγε» από τη ζωή αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη θάρρους και κοινωνικής προσφοράς.

Στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων

Από τη δεκαετία του 1970 και του 1980, σε μια εποχή που η ελληνική κοινωνία αντιμετώπιζε με έντονη προκατάληψη και συντηρητισμό τη διαφορετικότητα, η Πάολα βγήκε μπροστά, διεκδικώντας ορατότητα και ίσα δικαιώματα για τα queer και τρανς άτομα.

Υπήρξε ηγετική φυσιογνωμία του Απελευθερωτικού Κινήματος Ομοφυλοφίλων Ελλάδας (ΑΚΟΕ) και η ψυχή πίσω από την έκδοση του ιστορικού περιοδικού «Αμφί», το οποίο αποτέλεσε το πρώτο βήμα για τη δημόσια έκφραση και τον διάλογο γύρω από τη σεξουαλικότητα στην Ελλάδα.

Ήταν ανάμεσα στους βασικούς διοργανωτές των πρώτων εκδηλώσεων που έθεσαν τα θεμέλια για το μετέπειτα Athens Pride.

Η τέχνη ως όπλο ακτιβισμού

Πέρα από την έντονη ακτιβιστική της δράση στους δρόμους, η Πάολα χρησιμοποίησε την τέχνη ως μέσο καταγραφής της αλήθειας και της περιθωριοποίησης που βίωναν οι άνθρωποι της κοινότητας.

Μέσα από τον φωτογραφικό της φακό, τα ποιήματά της αλλά και τα ντοκιμαντέρ της (με πιο γνωστό το «Καλιαρντά»), αποτύπωσε με ωμό και ταυτόχρονα ευαίσθητο τρόπο την αθέατη πλευρά της Αθήνας, δίνοντας βήμα σε ανθρώπους που η κοινωνία επέλεγε να αγνοεί.