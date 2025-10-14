Υπέκυψε μετά από εννέα μήνες που πάλευε να κρατηθεί στη ζωή, η 53χρονη Γεωργία από την Κάρυστο της Εύβοιας, που είχε χτυπήσει με απίστευτη βαρβαρότητα ο ίδιος της ο άνδρας, χρησιμοποιώντας λοστούς και σίδερα.

Την τραγωδία της 53χρονης γυναίκας αποκάλυψε μία ανώνυμη καταγγελία στις 17 Ιανουαρίου, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε από το σπίτι της σε ημιθανή κατάσταση, με τον σύζυγό της να ισχυρίζεται τότε πως χτύπησε κάνοντας αγροτικές εργασίες.

Η κόλαση που ζούσε η 53χρονη στα χέρια του αποκαλύφθηκε από μαρτυρίες συγγενών και γειτόνων, που την έβλεπαν διαρκώς χτυπημένη και κακοποιημένη.

Το χρονικό

Στις 17 ιανουαρίου ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τη γυναίκα από το σπίτι που έμενε με τον σύζυγό της σε περιοχή της Καρύστου για να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο της περιοχής, με τον άνδρα να υποστηρίζει πως τα άγρια χτυπήματά της προκλήθηκαν όταν έπεσε τη στιγμή που έκανε εργασίες.

Την προηγούμενη εβδομάδα, όμως, ένας πολίτης έκανε ανώνυμη καταγγελία στην αστυνομία, αναφέροντας πως τα χτυπήματα της γυναίκας δεν προκλήθηκαν από πτώση, αλλά από την άγρια κακοποίησή της.

Η Γεωργία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και χρειάστηκε άμεσα μηχανική υποστήριξη. Αργότερα υποβλήθηκε σε πολύωρες επεμβάσεις που έφτασαν μέχρι και την τοποθέτηση μοσχεύματος στο κρανίο.

Στο παρελθόν είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία τον σύζυγό της, κάτι που δεν αποδείχθηκε ποτέ και η υπόθεση αρχικά έκλεισε. Λόγω της ανώνυμης καταγγελίας ωστόσο, οι Αρχές κινητοποιήθηκαν εκ νέου και εξέτασαν την υπόθεση της πιθανής ενδοοικογενειακής βίας. Ο 65χρονος σύζυγός της συνελήφθη, παρά το γεγονός ότι αρνήθηκε τις κατηγορίες και επέμενε πως η άτυχη γυναίκα έπεσε μόνη της στο χωράφι.

Η 53χρονη έδινε για μήνες μάχη στον Ευαγγελισμό, για να κρατηθεί στη ζωή μέχρι που χθες τελικά δεν τα κατάφερε.

Ο γολγοθάς και η κακοποίηση

Η ζωή της σε παράπηγμα, η εκμετάλλευση, οι σκληρές εργασίες και η βάναυση κακοποίηση με χέρια, λοστούς, ξύλα και σίδερα, αποκαλύπτουν τον καθημερινό Γολγοθά που βίωνε. Είναι συγκλονιστικές οι μαρτυρίες των συγγενών της για τον φόβο και τον τρόμο με τον οποίο ζούσε.

Από την πλευρά του, ξάδερφος της άτυχης γυναίκας, περιέγραψε τι του είχε πει η ίδια για τα βασανιστήριά της: «Μου είπε «με το σίδερο με χτυπάει παντού και όπου με πάρει, δεν έχει έλεος… όπου με πάρει το σίδερο”, έτσι μου είπε έτσι λέω. Την κοπάνησε! Δεν είναι η πρώτη φορά που την κοπανάει! Αυτή είναι η αλήθεια.».