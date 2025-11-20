Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο 22χρονος φοιτητής, που κατάπιε αμάσητο το μπέργκερ.

Ο νεαρός νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στην ΜΕΘ, αφού έμεινε για τουλάχιστον δύο λεπτά χωρίς οξυγόνο μετά από την κατάποση ολόκληρου μπέργκερ. Είχε υποστεί σοβαρές βλάβες σε ζωτικά όργανα, έπειτα από τη παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός βρισκόταν σε εστιατόριο με φίλους στη βορειοανατολική Αττική. Την ώρα που έτρωγαν, δεν μάσησε σωστά την τροφή του, με αποτέλεσμα να την καταπιεί ολόκληρη, προκαλώντας πλήρη απόφραξη των αεραγωγών του και έντονη δύσπνοια. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός, ότι όλο αυτό λέγεται πως συνέβη, λόγω μιας διαδικτυακής πρόκλησης. Οι φίλοι του αναφέρουν ότι ο 22χρονος πανικοβλήθηκε και μέσα σε λίγα λεπτά κατέρρευσε.

Στο σημείο έσπευσαν, οι διασώστες του ΕΚΑΒ και προσπάθησαν να τον επαναφέρουν. Τον μετέφεραν κατευθείαν στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

Η λαβή Χάιμλιχ θα μπορούσε να αποβεί σωτήρια

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κανείς στο μαγαζί δεν γνώριζε κανείς τη λαβή Χάιμλιχ, που ενδεχομένως να είχε αποβεί σωτήρια, για την απόφραξη του αεραγωγού του νεαρού.

Η λαβή Χάιμλιχ χρησιμεύει στην άμεση απόφραξη των αεραγωγών και συνίσταται σε κοιλιακές ωθήσεις. Ο διασώστης στέκεται πίσω από το θύμα πνιγμού και χρησιμοποιεί τα χέρια για να ασκήσει πίεση στο κάτω μέρος του διαφράγματος. Αυτό συμπιέζει τους πνεύμονες και ασκεί πίεση στο αντικείμενο που βρίσκεται είτε στο φάρυγγα είτε στο λάρυγγα είτε στην τραχεία, σε μια προσπάθεια να το αποβάλει.