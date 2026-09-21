Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, στη Βάρη της Σύρου, καθώς ο 72χρονος άνδρας που είχε τραυματιστεί βαριά, όταν εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητό του, την ώρα που το έπλενε, κατέληξε.

Σύμφωνα με το cycladeslive, ο 72χρονος βρισκόταν έξω από το όχημά του και το έπλενε, όταν, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, το αυτοκίνητο άρχισε ξαφνικά να κινείται. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο να μην είχε ασφαλιστεί το χειρόφρενο, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Ο άνδρας βρέθηκε εγκλωβισμένος κάτω από το όχημα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι Αρχές.

Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης, οι οποίοι κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν. Αμέσως μετά του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ, ενώ σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, ο 72χρονος είχε ακόμη σφυγμό.

Στη συνέχεια παραδόθηκε στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.