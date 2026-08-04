Πέθανε μετά από 13 ημέρες νοσηλείας ο 77χρονος Χανιώτης, ο οποίος υπέστη βαριά εγκαύματα μετά από πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο βιοτεχνίας στα Λιβάδια στις 23 Ιουλίου.

Ο ηλικιωμένος , αρχικά είχε μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύτηκε διασωληνωμένος μέχρι τις 29 Ιουλίου. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, ο 77χρονος την Τετάρτη 29 Ιουλίου μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου και νοσηλεύτηκε για έξι ημέρες στη ΜΕΘ 1 και τη ΜΕΘ 2 του νοσηλευτικού ιδρύματος, ωστόσο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Πηγή: zarpanews.gr