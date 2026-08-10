Ένας υπέρμαχος της λαϊκής συμμετοχής μέσω της σωστής ενημέρωσης, των επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Εμμανουήλ Βάρσος απεβίωσε σήμερα.

Η Εξόδιος Ακολουθία του Εμμανουήλ Βάρσου θα γίνει την Πέμπτη 13 Αυγούστου και ώρα 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών του Κοιμητηρίου Νέας Σμύρνης.

Ο εκλιπών υπήρξε μία δυναμική παρουσία στην ελληνική κεφαλαιαγορά, συνιδρυτής και πρόεδρος της Merit ΑΧΕΠΕΥ, το 1999.

Ένα από τα σημαντικά στοιχεία της προσφοράς του ήταν η έρευνα και η ανάλυση εταιρειών μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, συμμετέχοντας ενεργά στην προσέλκυση σημαντικών ξένων και εγχωρίων θεσμικών χαρτοφυλακίων σε μετοχές της μικρομεσαίας κεφαλαιοποίησης, «διαβάζοντας» μέσω από τις αναλύσεις τους σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες.

Πηγή: ΑΠΕ