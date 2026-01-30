Απεβίωσε σήμερα το πρωί, σε ηλικία 69 ετών, ο δήμαρχος Φιλιατών Βασίλειος Τζίγκος. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, άφησε την τελευταία του πνοή στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

Η κηδεία του θα τελεστεί στους Φιλιάτες, όπου διετέλεσε δήμαρχος μέχρι σήμερα, ενώ η ταφή θα γίνει στο χωριό καταγωγής του, την ακριτική Πόβλα, όπως γράφει η τοπική ιστοσελίδα thespro.

Αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση από τον Δήμο Φιλιατών με λεπτομέρειες για την ημέρα και την ώρα της εξόδιου ακολουθίας, καθώς και για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την αναπλήρωση στη διοίκηση του Δήμου.