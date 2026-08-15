Σε ηλικία 56 ετών έφυγε αιφνίδια από τη ζωή ο καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Δημήτρης Βαρουτάς. Ο εκλιπών υπέστη ανακοπή καρδιάς, ενώ βρισκόταν στη Μυτιλήνη για διακοπές.

Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε μέσω προσωπικής ανάρτησης στο Facebook ο πρώην Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Θανάσης Στάβερης, ο οποίος είχε συνεργαστεί στενά μαζί του. Στην αποχαιρετιστήρια δημοσίευσή του, ο κ. Στάβερης εξήρε το ήθος, τη βαθιά επιστημονική κατάρτιση, την καθαρή σκέψη και την ανθρώπινη ποιότητα του Δημήτρη Βαρουτά, τονίζοντας πως η πρόωρη απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά του, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον κλάδο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Μακρά και διακεκριμένη διαδρομή

Ο Δημήτρης Βαρουτάς υπήρξε καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, όπου δίδασκε από το 2005, έχοντας αναπτύξει πλούσιο διδακτικό και ερευνητικό έργο.

Παράλληλα, διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο σε ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές της χώρας. Τον Μάιο του 2026 ανέλαβε την προεδρία της ΕΕΤΤ, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026 διετέλεσε Αντιπρόεδρος της ΕΕΤΤ, αρμόδιος για τον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Επιπλέον, από το 2007 έως τον Ιανουάριο του 2016 υπηρέτησε ως αναπληρωτής αντιπρόεδρος και μέλος της Ολομέλειας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ).

Η ξαφνική απώλειά του προκαλεί βαθιά θλίψη στον ακαδημαϊκό κόσμο, στους συνεργάτες του και στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών στην Ελλάδα.