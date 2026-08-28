Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετώνο επίτιμος Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Πτέραρχος ε.α. Θανάσης Τζογάνης, σκορπίζοντας θλίψη στις Ένοπλες Δυνάμεις. Υπήρξε μία εμβληματική μορφή της Πολεμικής Αεροπορίας, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στα στρατιωτικά πράγματα της χώρας μέσα από τις επιτελικές και επιχειρησιακές θέσεις που υπηρέτησε. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί το Σάββατο στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου στο Λαύριο.

Η πορεία του ξεκίνησε από τη Σκουρτού Αιτωλοακαρνανίας, όπου γεννήθηκε το 1939. Από νεαρή ηλικία επέλεξε το στρατιωτικό δρόμο και το 1962 αποφοίτησε ως πρώτος στην τάξη του από τη Σχολή Αεροπορίας, τη σημερινή Σχολή Ικάρων. Στα χρόνια που ακολούθησαν σημείωσε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ στους αιθέρες, καταγράφοντας περισσότερες από 7.000 ώρες πτήσης με πληθώρα τύπων αεροσκαφών, ανάμεσα στα οποία τα T-33, F-84F, C-130 και A-7H Corsair.

Ο Θανάσης Τζογάνης ξεχώρισε και για τις διοικητικές του ικανότητες σε καίρια πόστα. Στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης διετέλεσε υπασπιστής του Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ αργότερα ανέλαβε τη Διεύθυνση Προσωπικού του ΓΕΑ και τη διοίκηση της Τακτικής Αεροπορίας. Η ανέλιξή του στην κορυφή της ιεραρχίας σφραγίστηκε με την τοποθέτησή του στη θέση του Αρχηγού ΓΕΑ το 1993 και στη συνέχεια στη θέση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, την οποία υπηρέτησε έως το 1999.

Ήταν παντρεμένος με την Ειρήνη Γκαζή, με την οποία απέκτησαν δύο κόρες. Η απώλεια του επίτιμου Αρχηγού σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την ελληνική αεροπορική οικογένεια και την ηγεσία του στρατεύματος.