Έφυγε από τη ζωή το πρωί της Παρασκευής ο γνωστός κρητικός λυράρης Γιώργης Φραγκιουδάκης. Ο αγαπητός κρητικός καλλιτέχνης αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο ΠΑΓΝΗ. Μάλιστα, πριν λίγες ημέρες ο Παγκρήτιος Σύλλογος Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής είχε απευθύνει δημόσια έκκληση για αίμα.

Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι, στον Άγιο Θωμά στην Κρήτη.

Αποχαιρετισμός με μαντινάδες στην οικογένειά του

Στις 17-8-2025 νοσηλευόμενος στο ”ΟΛΥΜΠΙΟ” έγραψε μία μαντινάδα στη γυναίκα του με τα ευχαριστώ του, γιατί στάθηκε δίπλα του στη μακρά πορεία της ασθένειάς του, καλύτερα από μάνα και πατέρας:

Στσι δύσκολες στιγμές που ζω είσαι το στήριγμά μου,

εσύ σαι η αγάπη μου κι ο χτύπος τση καρδιάς μου…!!!

Ο χαμός του Γιώργη Φραγκιουδάκη σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο της Κρήτης, ένα παραπάνω όμως στον Άγιο Θωμα, τον τόπο καταγωγής του.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Θωμά “Ο Λόγιος”.