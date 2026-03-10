Την τελευταία του πνοή χτυπημένος από την επάρατη νόσο άφησε το απόγευμα της Τρίτης ο αστυνομικός Θωμάς Πουλιόπουλος, ο άνθρωπος ο οποίος αποκάλυψε το σκάνδαλο με τις βιοψίες στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Η υπόθεση προκάλεσε το κοινό αίσθημα και την παρέμβαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Σε δηλώσεις τους ο συνήγορος υπεράσπισής του, ποινικολόγος Νίκος Διαλυνάς ανέφερε:

«Σήμερα πέθανε ο αστυνομικός Θωμάς Πουλιόπουλος μετά από έναν απίστευτο Γολγοθά που έζησε του τελευταίους μήνες. Εσείς όλοι που ευθύνεστε για τον θάνατό του, μπορείτε να κοιμάστε πλέον ήσυχοι γιατί πέθανε ένας νέος άνθρωπος, γιατί άφησε μόνη την ανάπηρη γυναίκα του που την πρόσεχε για πολλά χρόνια. Γιατί άφησε ορφανά τα δύο παιδιά του. Και γιατί πέθανε μέσα σε αφόρητους πόνους. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του και να κρίνει αυτούς που τον οδήγησαν στον θάνατο, αλλά όμως θα υπάρξει κρίση για αυτούς και σε αυτή τη ζωή από τη Δικαιοσύνη, και αυτό το υπόσχομαι».

Διαβάστε επίσης: