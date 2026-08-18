Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, διακεκριμένος κοινωνιολόγος, ακαδημαϊκός και πολιτικός, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.

Η αποτέφρωσή του είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 19 Αυγούστου, στη Ριτσώνα.

Γεννημένος στην Αθήνα το 1937, προερχόταν από οικογένεια με ισχυρούς δεσμούς με τη νομική και την πολιτική, καθώς ήταν εγγονός του καθηγητή Ποινικού Δικαίου Κωνσταντίνου Τσουκαλά και γιος του Άγγελου Τσουκαλά, δικηγόρου, βουλευτή, δημάρχου Αθηναίων και υπουργού Δικαιοσύνης.

Μετά τις σπουδές του στη Νομική Σχολή Αθηνών, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία του Δικαίου και την Κοινωνιολογία στη Χαϊδελβέργη, το Μόναχο, το Παρίσι και το Γέιλ, ενώ το 1974 αναγορεύτηκε διδάκτορας Γραμμάτων και Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού.

Αρχικά δικηγόρησε στην Αθήνα την περίοδο 1961-1968, παράλληλα με το ερευνητικό του έργο στο Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Αθηνών και στο γαλλικό CNRS.

Η ακαδημαϊκή του πορεία υπήρξε μακρά και σημαντική, διατελώντας τακτικός καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού από το 1968 έως το 1985 και στη συνέχεια στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1985.

Παράλληλα, υπηρέτησε ως επιστημονικός διευθυντής και πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) από το 1993 έως το 1996, πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Κοινωνιολόγων, μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και επισκέπτης καθηγητής σε ιδρύματα της Ελλάδας, της Γαλλίας, των ΗΠΑ και του Μεξικού.

Στον θεσμικό και πολιτιστικό τομέα, ηγήθηκε της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Διάσκεψη Κορυφής του ΟΗΕ για την Κοινωνική Ανάπτυξη (1994-1996), διετέλεσε πρόεδρος του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού, της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας και του ερευνητικού συμβουλίου του Ολυμπιακού Μουσείου της Λωζάνης, ενώ υπήρξε τακτικό μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής από το 2000 έως το 2014.

Το 2025 εκλέχθηκε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, σφραγίζοντας μια διαδρομή με ανεκτίμητη παρακαταθήκη στην ελληνική κοινωνιολογία, την έρευνα και το δημόσιο βίο.