Έφυγε από τη ζωή ο Λάκης Ραπτάκης, ένας από τους πιο εμβληματικούς επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια κληρονομιά στον χώρο της μουσικής, των κλαμπ και της νυχτερινής ζωής. Ο Ραπτάκης συνέδεσε το όνομά του με την επανάσταση στη διασκέδαση στη Θεσσαλονίκη και αργότερα στην Αθήνα, δημιουργώντας μέρη που έμειναν στην ιστορία και καθιέρωσαν το nightlife στην Ελλάδα.

Η καριέρα του ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’70 με τη θρυλική ντίσκο Tiffany’s στη Θεσσαλονίκη, ένα σημείο συνάντησης που έγραψε ιστορία. Ακολούθησαν το ομώνυμο εστιατόριο και η διάσημη Disco 51 στην οδό Προξένου Κορομηλά, ενώ η επιρροή του επεκτάθηκε και στην Αθήνα με χώρους όπως το Prive, το Loft, αλλά και την ιστορική Αλυσίδα που έγινε κλαμπ στη Χαριλάου, χωρίς να ξεχάσουμε και το Φίξ.

Ο Λάκης Ραπτάκης κατάφερε να μετατρέψει κάθε του εγχείρημα σε σημείο αναφοράς για τη διασκέδαση, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στον χώρο. Ο Λάκης Ραπτάκης «έφυγε» αιφνίδια, προδομένος από την καρδιά του, στο σπίτι του στη Γλυφάδα γύρω στις 18:30, αφήνοντας πίσω του φίλους, συνεργάτες και ένα κοινό που τον λάτρεψε για την ενέργεια, τη δημιουργικότητα και την αστείρευτη διάθεσή του να προσφέρει στιγμές χαράς και διασκέδασης.

Ο Ραπτάκης δεν ήταν απλά επιχειρηματίας. Ήταν μορφή της νύχτας, ένας άνθρωπος που άλλαξε για πάντα το τοπίο της διασκέδασης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τη δεκαετία του ’80 και του ’90 κυριάρχησε με συνολικά 46 μαγαζιά διασκέδασης, φέρνοντας φρέσκιες ιδέες και έντονο παλμό σε κάθε χώρο που δημιούργησε.

Οι συνεργάτες του θυμούνται έναν άνθρωπο με όραμα, έντονη προσωπικότητα και αστείρευτη ενέργεια, που δεν άφηνε τίποτα στη μοίρα, αλλά δημιουργούσε τα πάντα με πάθος και αφοσίωση. Η προσωπική του ζωή επίσης απασχόλησε τα φώτα της δημοσιότητας, με τον θυελλώδη έρωτά του με τη Βάννα Μπάρμπα από το 1998 έως το 2000 να έχει μείνει στη μνήμη του κοινού για τον εκρηκτικό τρόπο που εξελίχθηκε και τελείωσε.

Η Αίγλη Ζαππείου: Το στολίδι της Αθήνας

Η… δράση του μεταφέρεται στην Αθήνα και γίνεται συνώνυμο με τη «χρυσή εποχή» της διασκέδασης εκεί. Αυτή η εμβληματική προσωπικότητα στον χώρο της διασκέδασης, έχει ταυτιστεί κυρίως με την Αίγλη Ζαππείου, η οποία υπό τη δική του διαχείριση γνώρισε μεγάλες δόξες ως κομβικό σημείο της αθηναϊκής κοινωνικής ζωής.

Το 1988 ο Ραπτάκης, ήδη πετυχημένος επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης και του nightlife στη Θεσσαλονίκη, αποφάσισε να επεκταθεί στην Αθήνα και να αναλάβει την Αίγλη Ζαππείου.

Μεταμόρφωση και σικ αισθητική

«Όταν είδα την “Αίγλη”, διαπίστωσα αμέσως ότι ήταν ένας εκπληκτικός χώρος, αλλά ο τότε ιδιοκτήτης είχε σχεδόν πτωχεύσει και είχε φύγει για τη Γερμανία. Οι σερβιτόροι ήταν κάτι γεροντάκια που δούλευαν εκεί για δεκαετίες», έχει πει.

Ο επιχειρηματίας επιστρατεύει έναν φίλο του αρχιτέκτονα από την Ιταλία, ο οποίος μεταμορφώνει τον χώρο σε ένα εξαιρετικής αισθητικής bar-restaurant. Τα βαμμένα σε διάφορες αποχρώσεις αντίγραφα έξι αρχαίων αγαλμάτων, τα ζωντανά χρώματα στην εσωτερική διακόσμηση και τα σικ έπιπλα μεταμόρφωσαν την «Αίγλη» σε ένα μοναδικό place to be, μέσα στο Ζάππειο.