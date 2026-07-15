Έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Λορέντζο Καριέρε, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο και όσους τον γνώρισαν. Ο γιος της εμβληματικής Ματούλας, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, για το οποίο είχε επιλέξει να κρατήσει χαμηλούς τόνους.

Από το «Bar» του MEGA στις μουσικές επιτυχίες

Ο Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος είχε ιταλικές ρίζες από την πλευρά του πατέρα του, Ρομπέρτο, συστήθηκε στο ευρύ κοινό το 2002 μέσα από τη συμμετοχή του στο θρυλικό ριάλιτι «Bar» του MEGA. Η ευγενική του παρουσία και το παρουσιαστικό του -καθώς νωρίτερα είχε εργαστεί και ως μοντέλο- τον έκαναν αμέσως έναν από τους πιο δημοφιλείς παίκτες της εποχής.

Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τη μουσική. Μαζί με τον συμπαίκτη του, Γιώργο Ελευθέρα, δημιούργησαν το εξαιρετικά δημοφιλές συγκρότημα «Φίλοι για πάντα», σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία στα charts των ’00s.

Η ήρεμη οικογενειακή ζωή

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Λορέντζο είχε δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια. Ήταν παντρεμένος με την Έλενα Κατραβά, με την οποία απέκτησε δύο γιους:

– Τον 16χρονο Αλεσάντρο.

– Τον 14χρονο Ρομπέρτο, ο οποίος πήρε το όνομα του Ιταλού παππού του.

Οι έντονοι οικογενειακοί δεσμοί και η σχέση με τη Ματούλα

Η προσωπική του διαδρομή ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μητέρα του, τη γνωστή και εκκεντρική προσωπικότητα της ελληνικής showbiz, Ματούλα (Διαμάντω Κουτροπούλου). Η Ματούλα είχε παντρευτεί τον Ιταλό επιχειρηματία Ρομπέρτο Καριέρε το 1974, φέρνοντας στον κόσμο τον Λορέντζο έναν χρόνο αργότερα.

Αν και ο γάμος των γονιών του διαλύθηκε γρήγορα (ο πατέρας του απεβίωσε το 2015, έχοντας δημιουργήσει νέα οικογένεια), οι σχέσεις του Λορέντζο με τη μητέρα του χαρακτηρίστηκαν από μεγάλες περιόδους έντασης και αποξένωσης, οι οποίες συχνά απασχολούσαν τα Μέσα.

Η ίδια η Ματούλα, που έφυγε από τη ζωή το 2023, είχε εξομολογηθεί σε μια από τις τελευταίες της συνεντεύξεις τις δυσκολίες της ζωής της, τη μάχη και την απεξάρτηση από τα ναρκωτικά κατά τη διάρκεια της φυλάκισής της, αλλά και τις μεγάλες της αγάπες στον καλλιτεχνικό χώρο, όπως τον Ανδρέα Μπάρκουλη και τον Τόλη Βοσκόπουλο.