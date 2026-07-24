Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο νεαρός οδηγός που ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/07) στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του στη στροφή πριν το νυχτερινό κέντρο Island, προσέκρουσε με σφοδρότητα σε βράχια και ντελαπάρισε στη μέση του οδοστρώματος.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, ο άτυχος νέος υπέκυψε τα τραύματά του, ενώ οι πρώτες μαρτυρίες κάνουν λόγο για επικίνδυνο ελιγμό ταξί.

Βίντεο δείχνει το ντεραπαρισμένο αυτοκίνητο:

Σφοδρή πρόσκρουση στα βράχια πριν το Island

Το δυστύχημα εκτυλίχθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βουλιαγμένη, στο ύψος που βρίσκονται τα Λιμανάκια.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο νεαρός κινούνταν με το αυτοκίνητό του, τύπου Seat Leon.

Στη στροφή πριν από το νυχτερινό κέντρο Island, το όχημα έχασε την πορεία του.

Ακολούθησε βίαιη πρόσκρουση πάνω στα βράχια στην άκρη του δρόμου, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να ανατραπεί και να ακινητοποιηθεί ντεραπαρισμένο στο οδόστρωμα.

Η ένταση της σύγκρουσης ήταν τέτοια που αποκόπηκε μεγάλο τμήμα από την οροφή του οχήματος, καθιστώντας τον εγκλωβισμό του οδηγού εξαιρετικά σοβαρό.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον βαρύτατα τραυματισμένο οδηγό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο νεαρός οδηγός φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου στην προσπάθειά του να αποφύγει ταξί, το οποίο φέρεται να επιχειρούσε επιτόπου αναστροφή στο σημείο.