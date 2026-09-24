Οι εθελοντές του Κέντρου Διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ αποχαιρετούν τον Όμηρο, την τυφλή θαλάσσια χελώνα Caretta caretta, η οποία εντοπίστηκε το 2007 στο Μαυροβούνι Γυθείου.

Καθώς η βλάβη στην όρασή του ήταν αμετάκλητη, οι ειδικοί έκριναν πως η επιστροφή του στο φυσικό του περιβάλλον δεν ήταν ασφαλής, καθιστώντας αναγκαία την εύρεση μιας μόνιμης και προστατευμένης κατοικίας.

Το 2010, με την καθοριστική συμβολή του παλιού εθελοντή του ΑΡΧΕΛΩΝ, Matthew Slater, ο Όμηρος μεταφέρθηκε στο Blue Reef Aquarium στο Newquay της Κορνουάλης. Εκεί έζησε με ασφάλεια για περισσότερα από 16 χρόνια, αποτελώντας έναν ξεχωριστό «πρεσβευτή» που ευαισθητοποίησε χιλιάδες επισκέπτες για την προστασία των θαλάσσιων χελωνών και τις απειλές που αντιμετωπίζουν στη φύση.

Ο οργανισμός εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στο ενυδρείο, στον Matthew Slater και σε όλους όσοι τον φρόντισαν με αφοσίωση.