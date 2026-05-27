Έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), αντιπτέραρχος ε.α. Γεώργιος Δριτσάκος.

Ο Γεώργιος Δριτσάκος είχε διατελέσει διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ενώ την 1η Απριλίου 2024 τοποθετήθηκε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στη θέση του προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Εισήλθε στην Πολεμική Αεροπορία το 1978, με την 54η σειρά της Σχολής Ικάρων, και αποχώρησε από το σώμα το 2015 με τον βαθμό του αντιπτεράρχου.

«Ο Γεώργιος Ι. Δριτσάκος αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης για όλους μας, υπηρετώντας τον Οργανισμό με υποδειγματική αφοσίωση, ακεραιότητα και όραμα από τον Απρίλιο του 2024 έως σήμερα.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε όλους εμάς που είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε μαζί του» τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της διοίκησης του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Από την πλευρά της, η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας εύχεται «να είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει τον εκλιπόντα συνάδελφό μας και στους οικείους του, την εξ ύψους παρηγοριά».

Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026, στις 11:30 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Θεολόγου, στο Μπουρνάζι.

Υπενθυμίζεται πως, ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ είναι ο αρμόδιος ανεξάρτητος εθνικός φορέας που ερεύνησε και τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.