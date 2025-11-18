Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 87 ετών, ο πρώην Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και στενός συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, Αλέκος Φλαμπουράρης.

Όπως έγινε γνωστό, κατέληξε μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Ο εκλιπών είχε υποστεί έμφραγμα τον Ιούλιο του 2024 και είχε νοσηλευτεί σε ΜΕΘ. Είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά σε Ιδιωτικό Θεραπευτήριο, η οποία ήταν επιτυχής, και είχε επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς. Μάλιστα, σχεδόν καθημερινά, έδινε το παρών στην Κουμουνδούρου.

Ποιος ήταν ο Αλέκος Φλαμπουράρης

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1938.

Τελείωσε το 9ο Γυμνάσιο, στην πλατεία Κουμουνδούρου, ενώ υπήρξε μέλος του μαθητικού κινήματος, συμμετέχοντας στους αγώνες αυτοδιάθεσης της Κύπρου.

Σπούδασε στο Πολυτεχνείο του Γκράτς στην Αυστρία και έπειτα στην Πολυτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης, παίρνοντας Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού.

Υπήρξε στέλεχος του ΚΚΕ και της Νεολαίας Λαμπράκη, ενώ για τη δράση του συνελήφθη.

Από την Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, συμμετείχε στην Πολιτική Γραμματεία του ΚΚΕ Εσωτερικού – Ανανεωτική αριστερά και τον Συνασπισμό.

Διετέλεσε Υπουργός Επικρατείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου στην Κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα, από 27/01/2015 μέχρι 20/08/2015.

Ανέλαβε το ίδιο αξίωμα και στην δεύτερη Κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα, μέχρι τον ανασχηματισμό του Νοεμβρίου 2016, όπου και ορίστηκε Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα της καθημερινότητας του Πολίτη.

Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 εκλέχθηκε Βουλευτής Α΄ Αθηνών με το ΣΥΡΙΖΑ, θέση στην οποία επανεξελέγη στις εκλογές του Ιουλίου 2019.

Ο εκλιπών ήταν ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Τον περασμένο Μάρτιο είχε αναλάβει Πρόεδρος του ΔΣ του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, όπου και είχε κάνει την τελευταία του δημόσια εμφάνιση τον Μάιο του 2025.

Στις Βουλευτικές Εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023, τοποθετήθηκε στην τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.