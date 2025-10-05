Έφυγε από τη ζωή την Κυριακή, σε ηλικία 93 ετών, ο ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διαπρεπής Συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης.

Ο Γιώργος Κασιμάτης νοσηλευόταν εδώ και λίγες ημέρες στο Νοσοκομείο των Κυθήρων, εξαιτίας προβλημάτων που αντιμετώπιζε στο αναπνευστικό.

Ο διαπρεπής συνταγματολόγος είχε σημαντική παρουσία στο χώρο της μελέτης των συνταγματικών θεσμών και ήταν γνωστός και πέρα από την Ελλάδα.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Κασιμάτης

Ο Γιώργος Κασιμάτης γεννήθηκε στο Λειβάδι Κυθήρων στις 9 Αυγούστου 1932, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και στο Μόναχο και τη Βέρνη.

Δίδαξε επί σειρά ετών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο οποίο ήταν τακτικός καθηγητής μέχρι τη συνταξιοδότησή του.

Είχε διατελέσει Νομικός Σύμβουλος του τότε Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου αλλά και διευθυντής του Νομικού του Γραφείου από το 1981 ως το 1988.

Μεταξύ άλλων διετέλεσε και Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (1997-1998).

Επιπλέον, ο Κασιμάτης είχε ενεργό συμμετοχή στην αναθεώρηση του Συντάγματος του 1975 και ήταν ο συντάκτης του σχεδίου αναθεώρησης του 1986.

Παράλληλα, είχε ενεργή ανάμειξη στα δρώμενα των Κυθήρων, καθώς ίδρυσε το Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης και διετέλεσε σε δύο περιόδους Πρόεδρος του Τριφυλλείου Ιδρύματος Κυθηρίων.

Στην μακρά σταδιοδρομία του είχε εκατοντάδες δημοσιεύσεις για νομικά και πολιτικά ζητήματα.